Kabinet: 435 euro boete voor schending verplichte quarantaine

Dat staat in het wetsvoorstel voor de quarantaineplicht die demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid). Het kabinet komt met de verplichting voor mensen die uit zogenoemde ’zeer hoogrisicogebieden’ naar Nederland reizen. Wie dat doet, moet straks verplicht tien dagen in quarantaine. Of vijf dagen, als je daarna negatief test.

De plicht komt er alleen voor reizigers uit ’zeer hoogrisicogebieden’. „Er is sprake van een zeer hoogrisicogebied als er een hoge mate van verspreiding van het virus is, er gevaarlijke virusvarianten voorkomen of als er onvoldoende getest of onderzoek gedaan wordt naar het virus”, meldt het ministerie. Het RIVM beoordeelt welke gebieden daaronder vallen.

Mensen die van daaruit naar Nederland komen, met welk vervoermiddel dan ook, moeten een verklaring invullen met hun reis- en contactgegevens en een negatieve uitslag van een coronatest kunnen tonen.

Wie zich niet aan de quarantaineplicht houdt, krijgt in ieder geval een boete van 435 euro ’of een last onder dwangsom die afhankelijk is van de situatie’, uitgedeeld door de burgemeester. De boete is daarmee een stuk hoger dan die voor andere corona-overtredingen. Die werden door de Tweede Kamer op 95 euro vastgesteld, net onder de grens van 100 euro waarop je een strafblad krijgt.