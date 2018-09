Slovenië in trek

Slovenië wordt steeds populairder bij Nederlandse toeristen. En dat blijkt nu ook uit de laatste cijfers van het Sloveens Bureau voor de Statistiek. Het toerisme als geheel zat in juli flink in de lift. Er waren elf procent meer overnachtingen ten opzichte van juli 2014 en achttien procent meer bezoeken.

Na de Nederlanders vormden de Duitsers (10 procent) en Italianen (8 procent) de grootste groepen toeristen. Een kwart van de toeristen verbleef op een camping. Bijna vijftig procent koos voor een hotel.Slovenië is al jaren een toeristische hit in wording. Kenmerkend voor het kleine land tussen Italië, Oostenrijk, Hongarije en Kroatië in is de gevarieerde natuur met bergen, meren, kust en bossen.

