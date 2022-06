Premium Het beste van De Telegraaf

Wat is nu het probleem met stikstof? Zes vragen over dit slepende dossier

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Boeren demonsteren tegen het stikstofbeleid op een viaduct in Borne. Ⓒ GinoPress B.V.

Amsterdam - De door het kabinet gevraagde vermindering van stikstofuitstoot – nu door de landbouw, maar later ook door transport en industrie – is fors, tot wel 95 procent in natuurgebieden. Waarom is dat nodig en is het probleem ooit opgelost?