'China pakt uitstoot broeikasgassen aan'

Er komt een systeem met emissierechten in China, waardoor de uitstoot moet afnemen. China is de grootste vervuiler ter wereld, gevolgd door de Verenigde Staten.

Meer details worden tijdens de ontmoeting tussen Xi en Obama bekend. De Chinese president kwam donderdag aan in Washington, nadat hij eerder deze week aan de westkust was begonnen met zijn bezoek aan de VS. Bij aankomst op luchtmachtbasis Andrews werden Xi en zijn vrouw donderdag begroet door de Amerikaanse vicepresident Joe Biden.

Bij het Witte Huis werden vlaggen van Vaticaanstad snel gewisseld voor de Chinese. Die eerste hingen er vanwege het bezoek van paus Franciscus aan Washington tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten. De paus reisde donderdag naar New York.