4438 nieuwe coronagevallen, weer onder het gemiddelde

Video

'Hij flipt volledig als hij zijn vriendin ziet vreemdgaan'

Met het einde in zicht sneuvelde er donderdag opnieuw een relatie in Temptation Island: Love of Leave. Gregory zag beelden van zijn vriendin Karina die vreemdging, waarna hij gek werd. Karlijn Bernoster bespreekt met redacteur Eva van Riet en Temptation-fan Michella Kox de laatste ontwikkelingen.