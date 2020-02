Buitenlandse reizigers uit China niet welkom in Suriname

Reizigers met mondkapjes op het vliegveld van Bangkok, Thailand. Ⓒ AFP

PARAMARIBO - Buitenlanders die de afgelopen twee weken in China zijn geweest, zijn niet welkom in Suriname. Inwoners van Suriname die na een bezoek aan China terugkeren in hun land moeten veertien dagen in quarantaine. Dat heeft de Surinaamse regering woensdag bekendgemaakt.