Israël scoort eigen doelpunt met lekken Libische ontmoeting

TEL AVIV - Israël heeft zichzelf flink in de voet geschoten door een geheime ontmoeting met de Libische minister van Buitenlandse Zaken te openbaren. Het Noord-Afrikaanse land verkeert sindsdien in rep en roer, en de bewuste minister is, uit angst voor haar leven, naar Turkije gevlucht.

Buitenlandminister Najla Mangoush kreeg haar congé na de ontmoeting en moest Libië ontvluchten. Ⓒ Foto AFP