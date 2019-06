Corbyn wint verrassend

Labourleider Jeremy Corbyn loopt mee in een anti-Trump demonstratie in Londen. Ondanks wijdverspreide verontwaardiging over de uitlatingen van Corbyn naar aanleiding van het staatsbezoek van de Amerikaanse president, heeft dat zijn aanhang er bij de stembusgang in een van de meest Brexitgezinde steden niet van weerhouden om op hem te stemmen.

Ⓒ foto BSR Agency