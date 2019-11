Held die terrorist Londen uitschakelde blijkt moordenaar

Naar verluidt zou hij een gewonde vrouw hebben geholpen en het mes van de aanslagpleger af hebben gepakt. Vrijdagavond kwamen twee personen om bij de aanval op de brug in de Engelse hoofdstad.

Ten tijde van de veroordeling werd Ford door de politie beschreven als een ’hele gevaarlijke man’. Het lichaam van Amanda, die de mentale leeftijd had van een 15-jarige, werd in 2004 met een doorgesneden keel teruggevonden op een vuilnisbelt in de buurt van haar huis in Kent.

Ondanks de gevangenisstraf kon Ford vrijdag een verlofdag opnemen om een ’academisch evenement’ te bezoeken. Bronnen bevestigen dat de moordenaar op het moment van de aanslag op de London Bridge aanwezig was. Dat meldt de Daily Mail.

Nabestaanden geschokt

De familie van Amanda reageert geschokt op het bericht over het verlof van de moordenaar van het meisje. „Hij is geen held. Hij is een moordenaar op een verlofdag, waar wij als familie niets van wisten”, aldus de tante van Amanda.

De nabestaanden hadden nog hun best gedaan om het verlof van Ford tegen te werken. Via beelden op televisie en sociale media kwamen zij er achter dat dit niet was gelukt. „Een van onze familieleden had hem zomaar tegen het lijf kunnen lopen.”