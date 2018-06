Een op de tien leerkrachten wordt gepest

Het pesten gebeurde het meest door leerlingen. Ook hebben werknemers in het onderwijs - onder wie ook het niet-onderwijzend personeel - te maken met intimidatie en lichamelijk geweld door scholieren of hun ouders. Een op de vijf voelde zich ten minste één keer geïntimideerd in 2014. Uit de cijfers blijkt dat er een verband is tussen ongewenst gedrag, zoals pesten, en ziekteverzuim. Wie wordt gepest, meldt zich vaker ziek.

Het onderwijs staat bovenaan in het rijtje van beroepen waarin het meeste wordt gepest. Het komt ook vaak voor in het openbaar vervoer en de horeca.