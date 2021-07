Twee aanhoudingen na schietpartij in woning met hennepkwekerij

Binnenland

Opnieuw klap voor Taghi: Colombia gaat zijn handlanger Razzouki uitleveren

Said Razzouki, handlanger van Ridouan Taghi en verdacht van moorden, mag worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft het Hooggerechtshof in Colombia donderdag bepaald. De verwachting is dat hij op korte termijn aan Nederland wordt overgedragen. Razzouki wordt vrijwel zeker in de Extra Beveiligde Inr...