Ruim 300 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen

In totaal liggen er nu 2071 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 86 meer dan maandag. Dat is het hoogste aantal sinds 18 mei. Precies één jaar geleden, op 16 november 2020, hielden er bijna evenveel Covidpatiënten een ziekenhuisbed bezet. Toen waren het er 2130, ofwel 59 meer dan nu.

Er liggen nu 385 mensen met corona op de intensive care. Dat zijn er 5 meer dan maandag. Op de verpleegafdelingen nam de bezetting toe van 1605 naar 1686 coronapatiënten.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het LCPS gemiddeld 246 opnames per dag, bijna een kwart (23 procent) meer dan in de week ervoor. Het gemiddelde stijgt nu voor de 35e dag op rij.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, sprak maandag de verwachting uit dat het aantal opgenomen patiënten voorlopig blijft stijgen. Hij voorziet dat er over ongeveer een week 2600 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. Naar verwachting loopt dat aantal de dagen daarna op tot over de hoogste piek van afgelopen winter, van 2800 mensen.