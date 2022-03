Verklaring vrouw rammelt: bewaker vrijgesproken van seksueel misbruik in cel

De rechtbank stelt vast dat de verklaringen van de vrouw rammelen, waarmee de bodem aan de zaak is komen te ontvallen. Aanvullend bewijs is er niet.

Het Openbaar Ministerie had twintig maanden cel tegen de man geëist. In de onderbouwing van de strafeis wees het OM er twee weken geleden op dat de verdachte in de bewuste nacht negen keer in de cel van de vrouw is geweest, tegen de regels in zonder collega. Volgens de man was de arrestante labiel en had zij extra aandacht en zorg nodig, die hij haar heeft gegeven.

Tijdens de rechtszitting was de verdachte zichtbaar geagiteerd over de verdenkingen. Hij zei te overwegen aangifte tegen de vrouw te doen, vanwege haar valse beschuldigingen. De man is door de politie ontslagen.

De vrouw is inmiddels veroordeeld in de zaak over de woningoverval. Het OM wees erop dat de rechtbank haar strafvermindering heeft gegeven, omdat zij rekening heeft gehouden met wat haar in de politiecel zou zijn overkomen.