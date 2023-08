Duitse AfD-politica besmeurd met poep

DAUN - Beatrix von Storch, een kopstuk in de Duitse nationalistisch-rechtse partij Alternative für Deutschland, is vrijdagavond besmeurd met uitwerpselen. Dit gebeurde tijdens een evenement in Daun, in de west-Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Een man zei dat hij een foto met Von Storch wilde maken, maar in plaats daarvan smeerde hij poep op de politica.

Beatrix von Storch (AfD) aan het woord in de Bundestag. Ⓒ ANP