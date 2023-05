Politie pakt minderjarige op voor bedreiging van school Rotterdam

De politie stelt dat het dreigement veel onrust gaf bij de school, ouders en leerlingen. De jongen krijgt een alternatieve straf, „gelet op de leeftijd en de persoon van verdachte”, zo is besloten in overleg met het Openbaar Ministerie en de ouders, aldus de politie. Wat dat precies betekent en welke straf hij krijgt, is niet bekendgemaakt. Of hij zelf op de school zit, is niet gemeld.

De afgelopen tijd worden vaker scholen bedreigd via social media. Meestal gebeurt dat voor de grap, zo stelt de politie.