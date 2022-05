Meer haast bij versterken aardbevingshuizen in Groningse dorpen

Het gaat om de dorpen Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en Leermens. Veel huizen hier zijn onveilig en zijn beschadigd. Bewoners hebben hier bovendien recent weer nieuwe aardbevingen als gevolg van de jarenlange gaswinning meegemaakt. Volgens Vijlbrief wordt er een ’integrale’ aanpak voor de volledige dorpen uitgewerkt. „De dorpenaanpak is een crisisaanpak die de versterking in de hele regio uiteindelijk moet gaan versnellen.”

Het plan is dat in elk dorp bouwers, de gemeente, bewoners en de Nationaal Coördinator Groningen het hele dorp in kaart brengen. „Dat biedt helderheid aan bewoners over waar zij aan toe zijn: wat de planning is voor hun eigen woning, en wat er in de rest van hun dorp gaat gebeuren. Bovendien kunnen bewoners erop vertrouwen dat de versterkingsoperatie in hun dorp ononderbroken doorgaat en dat deze partijen niet weggaan totdat het klaar is.”

Bewoners hebben daarbij volledige zeggenschap over de versterking van hun eigen huis. In de crisisaanpak geldt daarnaast dat de bewoners samen met het dorpsteam bepalen hoe de planning voor hun dorp er uit gaat zien. „Binnen die dorpsplanning blijft er uiteraard ruimte voor eigen keuzes van bewoners, bijvoorbeeld om zelf een schilder of bouwer te kiezen. Dit mag niet voor vertraging zorgen voor de rest van het dorp.” Om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk voldoende bouwvakkers aanwezig zijn, heeft de staatssecretaris met Bouwend Nederland afspraken gemaakt over extra bouwcapaciteit.

’Eerder jaren dan maanden’

Vijlbrief geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer overigens niet aan wanneer de dorpenaanpak daadwerkelijk is afgerond. Volgens een woordvoerder zullen dat eerder ’jaren’ dan maanden worden. „Maar dit plan, dat overigens ook door de regio zelf is bedacht en nu is omarmd, zal zeker voor een versnelling zorgen.”