’Het lijkt hier wel alsof de Derde Wereldoorlog gaat beginnen’ Argentijnen in ons land klaar voor clash met Oranje: ’Máxima is stiekem voor ons’

Ana Maria Martinez: „Tijdens EK’s steun ik Nederland, maar als het WK begint komen mijn Argentijnse wortels terug.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Amsterdam - Zijn ze voor Nederland of steunen ze hun thuisland? Voor Nederlandse Argentijnen is de WK-kwartfinale vrijdag een pikant duel. Ook in de huiskamers leidt de wedstrijd tot gespannen taferelen. „Het lijkt wel of de Derde Wereldoorlog gaat beginnen.”