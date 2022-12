Premium Het beste van De Telegraaf

’We wegen elke keer af wat de gevolgen zijn van leveranties uit eigen voorraad’ Door militaire steun aan Oekraïne is bodem van Nederlandse wapenkist in zicht

Door Silvan Schoonhoven en Peter Winterman

Amsterdam - Nederland heeft bijna een miljard euro militaire steun aan Oekraïne geleverd en de bodem van onze eigen wapenkist is in zicht. Toch vertoont de vastberadenheid om de Oekraïners met wapens te spekken nauwelijks barsten. De volgende stap is het sturen van F-16’s.