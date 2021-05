Schooldeuren zwaaien open: ’Ik vind testen maar onzin’

Premium VROUW magazine

Enquête: Ondanks corona zijn we best gelukkig, maar zouden we graag wat slanker zijn

We leven nu al ruim een jaar met corona en toch geven we ons leven gemiddeld een 7. We zijn dus nog altijd een tevreden volkje, blijkt uit onze enquête. Of we dan niets te wensen hebben? Jawel hoor: een paar kilo’s minder en ein-de-lijk weer eens op vakantie.