Ruim 47.000 kilo illegale tabak ontdekt in Limburg

Er vonden twee doorzoekingen plaats in Weert en een in Margraten. „In Weert werd in een loods een tabaksnijderij gevonden, waar tabak werd verwerkt voor vermoedelijk een illegale sigarettenfabriek. In die loods zijn ook twee mannen uit Oost-Europa aangehouden. De tweede loods in Weert werd gebruikt als opslagplaats voor tabak.”

In Margraten stonden in een loods 160 pallets met materialen voor het maken en verpakken van sigaretten.

Het is nog onbekend voor welk land de tabak was bestemd. De tabak, de materialen en de aangetroffen machines zijn afgevoerd en worden vernietigd. De FIOD doet verder onderzoek.