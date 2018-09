Dijkhoff: 7.000 vluchtelingen naar Nederland

Het besluit nog eens 120.000 vluchtelingen over Europa te verspreiden is een "eenmalige constructie", aldus Dijkhoff.

"Er was geen geruzie, maar duidelijk is dat het geen makkelijk besluit was", zei Dijkhoff over de sfeer. Nederland vindt een Europees asielsysteem beter dan steeds een noodmaatregel, aldus de staatssecretaris.

Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië stemden tegen en Finland onthield zich van stemming. Volgens Dijkhoff was er geen land dat zei niet mee te doen. Ook kondigde geen land een stap naar de rechter aan.