Haïtiaanse bende eist miljoen dollar losgeld per ontvoerde missionaris

Zaterdag werden zeven vrouwen, vijf mannen en vijf kinderen ontvoerd. Zestien van hen hebben de Amerikaanse nationaliteit, een is Canadees. Een van de kinderen is 8 maanden oud. Ze zijn lid van de organisatie Christian Aid Ministries.

Minister Quitel denkt dat de onderhandelingen nog maanden kunnen gaan duren, zegt hij tegen de WSJ. „We proberen ze vrij te krijgen zonder losgeld te betalen. Want laten we eerlijk zijn, als we ze geld geven, wordt dat gebruikt om nog meer wapens te kopen.”

Weeshuis

De missionarissen werden ontvoerd toen ze na een bezoek aan een weeshuis in de hoofdstad Port-au-Prince met de bus naar het vliegveld onderweg waren om een deel van de groep af te zetten. Wat er precies met de groep is gebeurd is onbekend, behalve dat de ontvoerden worden vastgehouden door een bende genaamd 400 Mawozo.

In het voorjaar werden katholieke priesters en hun families ontvoerd. Toen werd voor twee mensen losgeld betaald en kwamen de andere acht ook vrij. „Dat zou voor ons nu ook het ideale scenario zijn”, aldus de Haïtiaanse minister.

Volgens Quitel is bekend waar de missionarissen worden vastgehouden. Ze zitten in een zwaarbewaakt huis. Zeker vierhonderd zwaarbewapende bendeleden bewaken het gebouw.

Het aantal ontvoeringen in Haïti is flink gestegen sinds de moord op president Jovenel Moïse in juli en een zware aardbeving erna. Bendes worden steeds brutaler en nemen de controle over het land, met name de hoofdstad, meer en meer over. Maandag werd nog een schoolbus beschoten, waarbij vijf gewonden vielen. Verderop in de stad werd een bus gekaapt.

Mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van de zendelingen. „We roepen op tot de bevrijding van de ontvoerde personen, of het nu Amerikaanse burgers of om andere nationaliteiten gaat”, zei bijvoorbeeld Gedeon Jean van het Center for Analysis and Research in Human Rights, gevestigd in Port-au-Prince. Hij noemde de huidige situatie „schadelijk voor de menselijke waardigheid”