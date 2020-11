’Avondklok slechts bedoeld om gevoel van urgentie aan te wakkeren’

Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van PVV-leider Geert Wilders om het kabinet op te roepen niet over te gaan tot een avondklok. „Dit is een disproportionele vrijheidsbeperkende maatregel ter bestrijding van corona, omdat het volgens het Outbreak Management Team geen medische basis heeft, maar slechts bedoeld is om een gevoel van urgentie aan te wakkeren”, zo staat in de uitleg waar de oppositie en regeringspartij D66 achter staan.

Regeringspartijen VVD, CDA en CU stemden tegen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft eerder vandaag laten weten dat er geen regionale maatregelen nodig zijn. Het kabinet liet onlangs weten een regionale avondklok te overwegen. De optie ligt nog altijd op tafel. „Een avondklok vergt een apart traject met de Tweede Kamer”, zegt de CDA-bewindsman er wel bij. „Hier zal je opnieuw een weging moeten maken over de proportionaliteit. Zo’n besluit kun je alleen maar nemen als de Kamer het ermee eens is.”