Reclassering rapporteert spoedig over Van der G.

Aanleiding voor het onderzoek is een uitzending van het tv-programma Brandpunt Reporter afgelopen zondag. Daarin zegt Van der G. - opgenomen met een verborgen camera - dat hij en zijn advocaat foto's in De Telegraaf vorig jaar juni in scene hebben gezet. Het nieuwe onderzoek door de reclassering richt zich niet alleen op de foto's, maar gaat ook over andere uitlatingen van Van der G. in Brandpunt en over zijn gedrag de afgelopen maanden.

Van Gennip geeft toe dat er iets is mis gegaan in de communicatie rond de foto's van Van der G. die vorig jaar in De Telegraaf verschenen. In het tv-programma Brandpunt Reporter, dat met de onthulling over de foto's kwam, zei Reclassering Nederland nog dat ze er niet van tevoren van op de hoogte waren dat er foto's zouden worden gepubliceerd. Maar daar komt Van Gennip nu op terug.

"We wisten het wel", aldus Van Gennip. "Ik ben er nog eens in gedoken en nu blijkt dat we de dag voor de publicatie van de foto's door het Openbaar Ministerie op de hoogte waren gebracht."