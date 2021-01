Mondkapje mag niet in bajes, tientallen besmettingen

Uit cijfers die minister Dekker (Rechtsbescherming) deelt met de Tweede Kamer blijkt het foute boel in gevangenissen. De minister erkent dat er alleen al in de Penitentiaire Inrichting (PI) Roermond 84 gedetineerden in quarantaine moeten in verband met coronabesmettingen.

Maar daar blijft het niet bij. In Heerhugowaard zijn tot 13 januari 41 van de in totaal 310 gevangenen positief getest. Over besmette cipiers wil Dekker niks loslaten. „Informatie over besmettingen onder personeel kan ik niet met u delen aangezien dit niet vastgelegd mag worden.”

De VVD-bewindsman geeft toe dat het op meer plekken niet goed gaat. „Op peildatum 13 januari 2021 waren er binnen vijf inrichtingen van DJI 21 justitiabelen besmet met COVID-19. Een van hen is opgenomen in een regulier ziekenhuis. In de overige inrichtingen zijn voor zover bekend geen besmettingen.” Volgens een woordvoerster van DJI is in Ter Apel op dit moment ’de complete inrichting in quarantaine’. Daar zijn volgens de zegsvrouw nog eens zestien gedetineerden positief getest.

Mondkapje mag niet

Dekker wil desondanks uit veiligheidsoverwegingen niet aan mondkapjes voor gevangenen. „Dat is vanwege de orde en veiligheid binnen de inrichting: gedetineerden moeten herkenbaar zijn en het is belangrijk dat medewerkers hun gemoedstoestand kunnen aflezen. Ik hecht hier veel waarde aan: goede verbale en non-verbale communicatie is cruciaal voor de veiligheid van medewerkers en gedetineerden.” Volgens de bewindsman is het aan gevangenisdirecteuren om te bepalen wanneer een gevangene wél een mondkapje moet dragen.

De minister zegt zich ’te kunnen voorstellen’ dat het niet toestaan van mondkapjes in strijd is met het recht van een ieder om zich te kunnen beschermen tegen een coronabesmetting. „Tegelijkertijd kan dit recht op gespannen voet staan met de plicht om de orde en veiligheid van medewerkers en gedetineerden te waarborgen.” Dekker zegt beleid niet te willen veranderen en wijst bovendien op andere maatregelen die worden getroffen om besmettingen tegen te gaan.

OMT

Het beleid kan rekenen op kritiek vanuit de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Van Toorenburg wil dat het Outbreak Management Team (OMT) adviseert over het dragen van mondkapjes in gevangenissen. SP-Kamerlid Van Nispen eist dat mondkapjes voor gedetineerden zo snel mogelijk worden toegestaan. „Desnoods doorzichtige.” De SP’er trekt bij Dekker aan de bel omdat hij vreest dat het virus op deze manier vrij spel krijgt in PI’s, zeker met de opmars van de veel besmettelijker Britse variant.

Yntse Koenen van vakbond FNV eist een onafhankelijk onderzoek naar de situatie in Ter Apel. „Wij begrijpen bijvoorbeeld dat er grote groepen tegelijkertijd door de gangen werden gestuurd, tot wel 70 mensen.” Koenen wil weten waarom het in Ter Apel niet is gelukt om groepen uit elkaar te houden. Bij DJI worden verwijten over te grote groepen daar niet herkend.