Kabinet: evenementensector mag mogelijk gaan experimenteren

Dat is de uitkomst van een gesprek dat de sector woensdag had met staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) en ministers Grapperhaus (Justitie), Van Ark (Medische Zorg) en Van Engelshoven (Cultuur). De sector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Door de maatregelen ligt de branche bijna helemaal plat.

In een zoektocht naar wat er wel mogelijk is, wil de branche graag tests doen met verschillende soorten evenementen. Het onderscheid zit hem bijvoorbeeld in activiteiten binnen of buiten, of evenementen die van nature rustig of juist uitbundig zijn. Het kabinet heeft toegezegd dat het de plannen voor gaat leggen aan het RIVM.

Perspectief

„De sector heeft in korte tijd een gedegen plan neergelegd om veilig en verantwoord evenementen te organiseren”, deelt een woordvoerder van Keijzer complimenten uit. „Perspectief is voor deze sector van belang.” Maar of het snel tot meer mogelijkheden voor evenementen komt, is nog wel de vraag. De woordvoerder wijst er ook op dat de huidige coronamaatregelen noodzakelijk zijn. En of er meer ruimte komt, hangt ook af van hoe de verspreiding van het coronavirus zich ontwikkelt.

Minister Van Ark heeft op haar beurt toegezegd dat de sector mee mag draaien in de onderzoeken naar sneltesten. Die zouden binnen een kwartier kunnen aantonen of iemand corona heeft. De eerste varianten van de test zijn inmiddels goedgekeurd.