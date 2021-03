Meisje zwaargewond na bijtincident hond Terneuzen

De hond zit momenteel nog in de woning. Ⓒ AS Media

Terneuzen - In Terneuzen zijn een meisje en een man gewond geraakt bij een aanval door een hond. Voor het meisje is een traumahelikopter opgeroepen, meldt de politie. Het bijtincident vond plaats in een huis aan het Anjerpad in de Zeeuwse plaats.