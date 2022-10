Xi prijst overgang Hongkong uit ’chaos’ en veroordeelt inmenging in Taiwan

De president beloofde „een grote strijd tegen separatisme en inmenging” op het eiland Taiwan, dat China beschouwt als een afvallige provincie. Xi liet weten vastbesloten te zijn de territoriale integriteit van zijn land te beschermen en zich tegen de onafhankelijkheid van Taiwan te verzetten. „We zullen nooit instemmen met het staken van het gebruik van geweld” tegen Taiwan, aldus het staatshoofd.

Het Verenigd Koninkrijk heeft in 1997 Hongkong overgedragen en sindsdien heeft China steeds meer de macht overgenomen in de voormalige Britse kroonkolonie.

Xi benadrukte dat zijn harde optreden tegen corruptie „ernstige latente gevaren” binnen de Communistische Partij en het leger van het land heeft uitgeschakeld. „De strijd tegen corruptie heeft een overweldigende overwinning behaald en is volledig geconsolideerd, waardoor ernstige latente gevaren binnen de partij, de staat en het leger zijn geëlimineerd.” Critici stellen echter dat Xi zijn anti-corruptiecampagne heeft gebruikt om tegenstanders uit te schakelen.

China zal zich volgens de president ook blijven inzetten voor de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Beijing zal „actief deelnemen aan het mondiale bestuur over klimaatverandering” en belooft „het schone en efficiënte gebruik van steenkool te versterken.”

Naar verwachting wordt Xi tijdens het partijcongres voor de derde keer gekozen als secretaris-generaal, de leider van de partij die al meer dan zeventig jaar aan de macht is. Als hij een derde termijn krijgt, is dat een breuk met traditie. Het was de norm dat partijleiders na maximaal twee termijnen stopten. Xi is naast secretaris-generaal ook president van China en haalde eerder al een streep door de regel dat hij in die rol maximaal twee termijnen mag aanblijven.