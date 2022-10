Xi waarschuwt Taiwan: ’We sluiten geweld niet uit’

Zijn opvattingen over de Taiwanese kwestie krijgen het langste en meest daverende applaus. Eerder in zijn toespraak noemde hij de overgang van Hongkong van ,,chaos naar bestuur’’ al een succesverhaal. De waarschuwing richting Taiwan is niet de enige die Xi doet. Ook corruptie binnen de Chinese Communistische Partij (CCP) blijft een belangrijk speerpunt voor de Chinese leider. ,,Corruptie is als kanker voor de vitaliteit en het vermogen van de partij.’’

Seksueel misbruik

Xi heeft zondag in totaal bijna twee uur gesproken in de Grote Hal van het Volk in Peking. Dat is veel korter dan vijf jaar geleden, toen hij ruim 3 uur aan het woord was. Er waren 2.296 afgevaardigden in de zaal aanwezig. Opvallende genodigden waren de 105-jarige Song Ping en Zhang Gaoli, de voormalige vicepremier die vorig jaar in opspraak kwam na beschuldigingen van seksueel misbruik. Het was de eerste keer dat Zhang zich weer publiekelijk liet zien.

Chinese sociale media-gebruikers viel daarnaast de afwezigheid van de voormalige president Jiang Zemin (96) op. ,,Ik hoop dat het goed gaat met zijn gezondheid’’, schrijft iemand op Weibo. Ook Zhu Rongji, die tussen 1998 en 2003 premier was, bevond zich niet onder de aanwezigen. Zhu heeft zich eerder kritisch uitgelaten over het beoogde derde ambtstermijn van Xi Jinping.

Absolute top

Ondanks kritiek van een select groepje voormalige partijleiders zoals Zhu, is het vrijwel zeker dat Xi Jinping tijdens het partijcongres opnieuw gekozen wordt tot secretaris-generaal van de CCP. Spannender wordt wie Xi promoveert tot het momenteel 7-koppige Staand Comité en het 25-koppige Politbureau, de absolute top van de partij.

Analisten verwachten dat Xi nog meer van zijn vertrouwelingen tot deze partijorganen zal opnemen. De kans is zeer klein dat de Chinese leider een opvolger naar voren zal schuiven, zoals Xi in 2007 zelf aan de wereld bekend werd gemaakt als opvolger van president Hu Jintao. Dat kwam destijds als een verrassing, analisten hadden verwacht dat Li Keqiang de nieuwe president zou worden, maar Li werd slechts vicepremier onder leiding van Xi. Li heeft al laten weten dat hij nu zal aftreden als vicepremier.

Het partijcongres duurt tot en met zaterdag. Als Xi inderdaad als secretaris-generaal het congres verlaat, wordt hij de eerste leider sinds Mao Zedong die langer dan 10 jaar aan de macht is. Xi Jinping zal dan volgend jaar maart zijn derde termijn als Chinese president beginnen.