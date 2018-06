Politieactie Berlijn tegen radicale moslims

De actie houdt verband met een onderzoek naar een 51-jarige Marokkaan. Hij wordt ervan verdacht mensen te ronselen voor de strijd van terreurbeweging Islamitische Staat tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Het onderzoek naar de man duurt al maanden.

Voor het doorzoeken van het 2500 vierkante meter grote terrein van de Ibrahim al-Khalil-moskee werden alleen al vierhonderd politiemensen opgetrommeld. Het gebedshuis geldt als bolwerk van salafisten. In zeven woningen waar ook huiszoeking werd verricht, hoopten de autoriteiten contactpersonen aan te treffen van de hoofdverdachten in de zaak. Naast de 51-jarige Marokkaan is dat een 19-jarige Macedoniër, die in Syrië zou hebben gevochten.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de verdachten aanslagen in Duitsland wilden plegen. Ook houdt de zaak geen verband met de vorige week door de politie doodgeschoten islamist Rafik Y. De 41-jarige Irakees had kort daarvoor een politieagente neergestoken met een mes. In 2008 was hij veroordeeld voor lidmaatschap van een terreurorganisatie en poging tot moord.