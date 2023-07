VN-Mensenrechtenraad houdt spoedoverleg na koranverbrandingen

Het debat over een „alarmerende toename” van religieuze haat wordt waarschijnlijk deze week gehouden, aldus een woordvoerder van de raad. Er is momenteel ophef over de verbranding van een koran in Zweden. Dat gebeurde eind juni bij een moskee in de hoofdstad Stockholm, aan het begin van het Offerfeest. Onder anderen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de koranverbranding veroordeeld, terwijl Zweden Turkse steun nodig heeft om toe te treden tot de NAVO.

De Mensenrechtenraad werd in 2006 door de VN opgericht om toezicht te houden op de naleving van mensenrechtenverdragen. De raad telt 47 wisselende leden. Er worden doorgaans drie reguliere zittingen per jaar gehouden. De tweede bijeenkomst van 2023 begon halverwege juni en duurt nog tot eind volgende week.

Bekijk ook: Zweden geeft toestemming voor protest met koranverbranding