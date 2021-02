Drie gewonden bij explosie in Bordeaux

Een persoon (89) werd teruggevonden met zware verwondingen na een explosie in de wijk Chartrons. Er wordt ook een koppel vermist. Het zou gaan om de garagehouder en zijn partner. Er raakten ook negen andere mensen lichtgewond.

Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan in een kleine woning in het centrum van de stad Bordeaux. Uit een eerste onderzoek blijkt dat het zou gaan om een gasexplosie, maar dat is nog niet bevestigd. Volgens de brandweer werd de garage en die van twee aangrenzende gebouwen vernield. „De brandweermannen hebben verschillende gasflessen gevonden, maar we weten niet of het daarmee te maken heeft”, klonk het bij Regaz, dat zorgdraagt voor de toelevering van gas.

Verschillende ramen van bedrijfspanden in de buurt zijn door de explosie gesneuveld. „Onze angst is dat er heel wat slachtoffers zijn met erge verwondingen en dat de omliggende gebouwen kunnen instorten als gevolg van de explosie”, klonk het bij de brandweer.