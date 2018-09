Gary Clark Jr. zoekt de uitdaging

"Toen ik begon met spelen en componeren heb ik het ook allemaal zelf uitgezocht. Van versterkers verzamelen tot leren omgaan met opnameapparatuur. Een mens moet eten, en ik moet creatief bezig kunnen zijn. Anders word ik chagrijnig. Ik moet de tijd krijgen om dat eruit te gooien", zegt Gary.

De 31-jarige Texaan brak in 2013 door met het album Blak and Blu. Hij staat bekend om zijn gitaarspel en is beïnvloed door blues, jazz, soul, country en hiphop. Toch ziet hij zichzelf vooral als songwriter. "Ik ben gewoon bezig met songs creëren en mezelf uitdrukken op een manier die eerlijk voelt. En niet geforceerd of beïnvloed door de opinie van anderen."

Op 10 en 11 november treedt Clark op in het Amsterdamse Paradiso.