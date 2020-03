Dierenbescherming roept op: gebruik geen lijmplank

Zo moest in Rotterdam een kat gedeeltelijk worden kaalgeschoren om hem los te krijgen van de plank. „De kat zat van top tot teen onder de lijm. Na de scheerbeurt werd de kat goed gewassen om de overige lijmresten te verwijderen. Uiteraard is zo’n scheer- een wasbeurt niet fijn voor het dier, maar gelukkig gaat het nu weer goed.”

Ⓒ Dierenbescherming

De Dierenambulance Midden-Nederland moest onlangs een duif uit zijn benarde positie bevrijden. Het dier kon bevrijd worden door hem in te vetten met olijfolie. „Het werkt wel maar de duif zal toch nog wel een paar keer gewassen moeten worden, want we krijgen die plaktroep er niet in één keer uit.” Een pimpelmees was minder gelukkig. Ondanks dat het diertje bevrijd kon worden van de lijmplank, overleed hij enkele dagen later alsnog.

Dit pimpelmeesje overleefde de gevolgen van de lijmplank niet. Ⓒ Dierenbescherming

De Dierenbescherming roept mensen dan ook op te stoppen met het gebruiken van een lijmplank. „Voor de bestrijding van deze overlast hoeven geen dieronvriendelijke maatregelen genomen te worden. Zet je als bedrijf of als particulier lijmplanken in tegen 'ongewenste' dieren? Stop daar onmiddellijk mee! Het is niet alleen verboden, maar veroorzaakt ook verschrikkelijk dierenleed.”

De politie roept via Twitter op het gebruik van lijmplanken te melden.