Ontmaskerd omdat alle kinderen op elkaar leken: man gebruikte valse namen om massaal sperma te doneren

Het waren de ouders die tijdens een bijeenkomst van de Australische LGBTQI-gemeenschap opmerkten dat hun kinderen allemaal erg op elkaar leken. De ouders begonnen daarna rond te bellen naar ivf-klinieken en uiteindelijk bleek dat de man geregeld passeerde bij verschillende instellingen.

De man had ook via andere methoden sperma gedoneerd. Zo had hij bijvoorbeeld verschillende aliassen gebruikt op Facebook en online fora. De man zou ook verschillende cadeaus gekregen hebben voor zijn donatie. Iets dat in Australië strafbaar is en celstraffen tot 15 jaar kan opleveren.