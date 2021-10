Gekte bij tankstation Eindhoven: tanken voor 1,45 euro per liter

Volgens de krant staan zeker 50 auto’s in de rij. Het is nog niet duidelijk of het tankstation te maken had met een storing of dat het een reclamestunt was. Het tankstation heeft nog geen reactie gegeven.

Ook voor dieselrijders waren er fijne prijsjes in Eindhoven: één liter kostte 1,109 euro.

Rond 23.00 uur schoten de prijzen weer omhoog. De prijs voor een liter E10 staat nu op 1,884 euro. En Diesel kost 1,549 euro per liter.

Het Eindhovens tankstation was opmerkelijk goedkoop. Op veel plekken betaal je tegenwoordig ruim 2 euro voor een liter. De olieprijs op de wereldhandelsmarkt is gekoppeld aan de gasprijs, en gas is recent door een groot tekort peperduur geworden.

Ook voor Diesel betalen Nederlanders tegenwoordig ruim 1,70 euro per liter.