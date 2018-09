Als kinderen je seksleven hinderen

Geen privacy meer

Als je kleine kinderen hebt is het leven vaak zwaar: gebroken nachten, veel gehuil en gezeur. Je kijkt uit naar de tijd dat ze groter worden. Je denkt namelijk dat je dan weer tijd voor jezelf en elkaar hebt en dus ook weer tijd voor leuke seks. De realiteit is echter helaas vaak anders... Kinderen die groter worden blijven tot laat in de huiskamer, soms met hun vrienden. Ze begrijpen alles wat je tegen elkaar zegt. Ze weten wat je aan het doen bent als ze jullie bed horen kraken en jullie horen kreunen. Help, jullie privacy is voorbij! En dus is jullie seksleven voorbij? In mijn seksuologie praktijk hoor ik veel stellen die hiermee worstelen, vooral vrouwen zeggen hier last van te hebben. Onderstaande tips kunnen jullie helpen.

Tips:

Een plezierig seksleven voor beiden werkt positief voor jullie relatie. Blijf daarom het vrijen tijd en aandacht geven, als de kinderen klein zijn maar óók als ze groot zijn.

