Dit is de laatste ’Bronovo-baby’

Orgito werd vrijdag iets voor 10.30 uur geboren. Hij woog bij zijn geboorte ongeveer 3600 gram.

De kersverse ouders, mama Mandalina en papa Mahmut, vinden het speciaal dat hun boreling de laatste baby van het legendarische Bronovo is. „Orgito is ons vierde kindje. Wij zijn geweldig geholpen. Het is jammer dat het Bronovo sluit, maar gelukkig gaan deze verloskundigen en artsen ook in het Westeinde aan de slag. Het is wel mooi om een stukje geschiedenis te schrijven door deze laatste geboorte in het Bronovo. Een mooi verhaal voor wanneer Orgito groter is.”

De kleine Orgito heeft vast een mooi verhaal voor wanneer hij later groot is.

Het Bronovo kwam de afgelopen vijftien jaar vooral in het nieuws als er weer een dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima werd geboren. Amalia, Alexia en Ariane zagen alle drie het levenslicht binnen de ziekenhuismuren van het Bronovo.

Per volgende maand wordt ook de Spoedeisende Eerste Hulp van het Bronovo verplaatst naar HMC Westeinde. Bronovo is vanaf die datum geopend als weekziekenhuis. In Bronovo vinden vanaf 1 juli alleen nog planbare operaties plaats. Overigens gingen ambulances met levensbedreigende, acute spoedritten al naar HMC Westeinde.