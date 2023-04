Ex-president Bolsonaro gehoord over bestorming parlement

De politie onderzoekt de rol die Bolsonaro speelde bij die rellen. Het Braziliaanse Hooggerechtshof oordeelde eerder deze maand dat de uiterst rechtse ex-president zich snel moest melden bij de politie.

Bolsonaro beantwoordde geen vragen van de pers, maar zijn woordvoerder zei na het ruim twee uur durende verhoor dat het voormalige staatshoofd de „betreurenswaardige” plunderingen in Brasilia heeft veroordeeld.

Zijn aanhangers, de bolsonarista’s, bestormden begin januari overheidsgebouwen omdat ze de verkiezingsuitslag niet vertrouwden. Bolsonaro, die nipt verloor van zijn linkse rivaal Lula, had maandenlang twijfel gezaaid over de geldigheid van de verkiezingen. Hij zei tegen de politie dat hij de video waarin hij de verkiezingsoverwinning van zijn opvolger in twijfel trok „per ongeluk” had gepost.

Verenigde Staten

Toen de bestorming plaatsvond, was Bolsonaro al vertrokken. Hij woonde drie maanden in de Verenigde Staten, maar keerde eind maart terug naar Brazilië.