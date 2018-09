Marokko repareert alles

Allah oe Akbar! Oorverdovend schalt de roep van de muezzin om vijf uur ’s morgens onze hotelkamer binnen. We liggen in bed in Fez, in de Midden-Atlas . Na twee dagen rondstruinen in de fascinerende stad, reizen we met een Grand Taxi naar koningsstad Meknes. De taxi is een minstens twintig jaar oude Mercedes waarvan geen enkele meter het doet en halverwege de tocht van vijftig kilometer moeten de banden opgepompt worden.

“Een klapband, ik ruik rubber!” fluistert onze gast lichtelijk in paniek als de in Djellaba en met mutsje geklede taxichauffeur plotseling steeds langzamer gaat rijden en uiteindelijk zijn auto half in de middenberm van de snelweg neerzet. De twee passagiers van de voorstoel en wij drieën plus de vierde passagier van de achterbank kruipen uit de auto en proberen een veilige plek op te zoeken. Nadat één van de passagiers onder de auto is gekropen en samen met de chauffeur onder de motorkap heeft gezocht blijkt de ventilator een gebroken as te hebben. Alle gedemonteerde onderdelen gaan in de achterbak en de motor die inmiddels afgekoeld is wordt gestart.

Op de berg-af stukken gaat de motor uit en zo komen we in het volgende plaatsje waar de monteurs van een garage direct aan het werk gaan. Met onderdelen uit een ander motorblok wordt alles in een klein uurtje gerepareerd. Tot slot worden we dringend uitgenodigd om van de op de opgeruimde werkbank gereedstaande tajine mee te eten. Dat doen we, het is onbeleefd en not-done om te weigeren in Marokko. De stoofschotel smaakt prima en met ongeveer twee uur vertraging arriveren we weer in Rabat.

In Marokko kan alles gerepareerd worden, ook in de havens is er altijd wel iemand te vinden om een reparatie uit te voeren. Onderdelen zijn weliswaar niet voorhanden, maar aan inventiviteit is geen gebrek.

Een veilige plek voor de boot

In El Jadida, weer een vissershaven waar we als enige gast liggen worden we allervriendelijkst geholpen door Rashid, de gatewatchman die zelfs in de Imray Pilot genoemd staat. Hij maakt een plaatsje voor ons vrij naast een schip van de visserij-inspectie. Als dank voor zijn behulpzaamheid wordt prijs gesteld op een ‘souvenir’ wat dus gewoon contant geld betekent.

Ook Safi heeft een dergelijke ‘guard’ voor de gasten. Hij rijdt ons op zijn brommer - met z’n drieën allemaal zonder helm op één brommer - naar de verschillende autoriteiten, tolkt wanneer het nodig is, zorgt dat een poort - die helemaal niet open mag maar wel een veel kortere weg naar het stadje biedt - open gaat enz. Voor het openen van de poort worden we wel geacht twintig Dirham te geven en bij het afronden van de uitklaringsformaliteiten komt hij een fles rode wijn voor de politieagent vragen. Die hebben we natuurlijk niet.

We eten couscous bij hem thuis midden in de Medina en hij laat ons van alles in het plaatsje zien. Zijn vrouw maakt mooie hand geborduurde hoofddoeken, daar koop ik een set van en wij geven hem als dank voor zijn diensten 200 Dirham (€ 18,00), een half pakje sigaretten en een halve strip paracetamol. Voor het eten mag je nooit betalen als je uitgenodigd wordt, maar een cadeautje als tegenprestatie wordt op prijs gesteld.