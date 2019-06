Vier Nederlanders opgepakt voor drugshandel

Details over de actie tegen de drugsbende, die werd opgerold door samenwerking van politie en justitie in Nederland, Duitsland en Kroatië, worden dinsdag op een persconferentie in Keulen bekendgemaakt. Daarbij zijn ook Nederlandse autoriteiten aanwezig. Volgens het justitieministerie van de Duitse deelstaat gaat het om „een slag tegen de internationale drugscriminaliteit.” Het gaat onder meer om aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen en pillen.

De vier Nederlanders zijn in Nederland aangehouden op basis van Europese arrestatiebevelen. Er werden panden doorzocht in Nederland en Duitsland.