Kabinet krijgt groen licht voor derde economische steunpakket

In kabinetskringen was donderdagochtend voor het debat al ontspanning over de steun van de oppositie voor het derde steunpakket. Het kabinet had de afgelopen weken met PvdA en GL onderhandeld over hun steun voor het noodpakket. Met een aantal ’zelfverstopte paaseieren’ zou dat wel lukken, klinkt het in de wandelgangen.

Werkgarantie

PvdA vraagt onder meer om een ’werkgarantie’ en meer geld voor eerder stoppen met werken, GL ijvert vooral voor makkelijkere toegang tot de bijstand van jongeren en meer loopbaanadviezen.

Een werkgarantie gaat minister Koolmees (Sociale Zaken) te ver, maar in het omscholingspakket van 1,4 miljard euro heeft hij wel zo’n 300 miljoen vrijgemaakt om mensen van werk naar werk te helpen. Daar komt ook een ’loket’ voor. Koolmees belooft Asscher dat er in de zomer wordt gekeken of er meer geld voor nodig is. Meer geld voor eerder stoppen met werken zit er niet in. In plaats daarvan gaat Koolmees wel 100 miljoen uit de pot van 1 miljard euro voor de komende jaren naar voren halen. En de regeling gaat al vanaf januari in plaats van juli open.

Asscher wil ook dat in de voorwaarden voor de loonsteun ook een verplichting, inclusief een sanctie, voor bedrijven komt om ontslagen personeel te helpen met omscholing. Koolmees gaat kijken of dat uitvoerbaar is, al ziet hij een straf niet zitten. Voor GL heeft Koolmees in de aanbieding dat hij ’bereid is om te verkennen’ of jongeren sneller toegang kunnen krijgen tot de bijstand. Daarnaast gaat hij regelen dat nog dit jaar 50.000 mensen een loopbaanadvies kunnen krijgen.

Tweede golf

De Tweede Kamer spreekt in het debat ook zijn zorg uit over de dreigende tweede golf van het coronavirus. Zowel binnen de oppositie als de coalitie leeft de vraag of het kabinet wel door moet gaan met de geplande versobering van de steun als het virus de maatschappij weer verder op slot zet.

„Zijn die versoberingen misschien te vroeg, op het moment dat we het monster van de tweede golf recht in de ogen kijken?”, vraagt PVV-Kamerlid De Jong aan ministers Wiebes (Economische Zaken), Koolmees en Hoekstra (Financiën). SP-Kamerlid Van Kent vindt het ’heel gek’ om over afbouwen te praten terwijl het aantal besmettingen toeneemt.

’Van de gekke’, zegt ook PvdA-fractieleider Asscher, die voor de jaarwisseling opnieuw wil bekijken of die versobering wel moet komen. Dat geluid klinkt door bij D66-Kamerlid Van Weyenberg. „Als we weer naar veel beperkendere maatregelen moeten, zal dat ook betekenen dat we opnieuw naar dit pakket moeten kijken.”

Het kabinet ziet nog geen reden om de geplande versobering overboord te gooien. „Economieën waren nooit statisch. Ze veranderen. En als steun ertoe leidt dat film een foto wordt, dan zijn we waarschijnlijk verkeerd bezig”, filosofeert minister Wiebes. Hij houdt, net als Koolmees, vast aan het mantra dat ondernemers zich aan moeten passen aan de nieuwe realiteit. Hoekstra toont zich naar aanleiding van de oproep van Asscher wel bereid om begin volgend jaar ’de prikstok’ opnieuw in het pakket te steken.