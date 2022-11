Tragedie na jacht: hond schiet eigen baasje dood

ANKARA - Een nieuwbakken vader is bij een tragisch ongeval in Turkije doodgeschoten door zijn eigen jachthond. De man wilde de hond na de jacht in de kofferbak van zijn auto doen toen het gruwelijk misging. De hond raakte met zijn poot de trekker van een jachtgeweer dat per ongeluk nog geladen was, schrijven Turkse media.