Al 29 doden na tornado's in Midden-Westen en zuiden VS

De doden vielen in de staten Arkansas, Alabama, Mississippi, Tennessee, Illinois en Indiana. Alleen al in de zuidelijk staat Tennessee kwamen twaalf mensen om, bijvoorbeeld in Memphis, waar twee kinderen en een volwassene stierven nadat bomen op hun huis waren gevallen. Het plaatsje Wynne in Arkansas is vrijwel van de kaart geveegd. Er vielen vier doden volgens Amerikaanse media.

In Mississippi vielen een week geleden al 26 doden bij een tornado die meer dan een uur lang over een strook van bijna 60 kilometer raasde. Dat is erg lang voor een tornado. President Joe Biden heeft vrijdag die staat bezocht om zijn medeleven te betuigen.