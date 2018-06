Minder steun voor Turkse president

ANKARA - Steeds minder Turken staan achter de regerende AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou de partij 39,3 procent van de stemmen krijgen. Dat is nog minder dan bij de verkiezingen in juni (40,9 procent). Toen verloor de partij voor het eerst sinds 2002 de absolute meerderheid in het parlement.