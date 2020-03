Chimpansee geboren in Beekse Bergen

„Het jong kwam zaterdag ter wereld en doet het goed, net als moeder Pepa”, zo schrijft het safaripark op Facebook bij de eerste beelden van het kleintje.

De verzorgers denken dat het om een jongetje gaat, „maar echt zeker weten we dit pas als we de kleine beter hebben kunnen bekijken. Maar dat kom later”, zo laat verzorger Kris Jansen weten aan Omroep Brabant.

„Pepa pakt het super goed op. Ze zorgt goed voor haar jong en houdt het goed bij haar borst om te laten drinken, dus we laten haar haar gang gaan en komen zo min mogelijk in de buurt.”

Voor Pepa is het haar tweede jong, 5,5 jaar geleden kwam een vrouwtje genaam Inosha ter wereld. Wie de vader van het nieuwe chimpanseetje is, is nog niet duidelijk. „Er zijn meerdere vruchtbare mannen in de groep, maar waarschijnlijk is het groepsleider Dennis. We zullen dat op een later moment via dna vaststellen.”

Het is de tweede chimpansee die dit jaar in het safaripark is geboren.