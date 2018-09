Leasemaatschappij: private lease populair

Bijna de helft (43%) van de privé leaserijders die onlangs een overeenkomst, was niet eens van plan in een andere auto te gaan rijden. Meer dan een derde van alle automobilisten die overstapten hadden - voordat zij hun krabbel onder het contract plaatsen - er ooit van gehoord. Dat blijkt uit een grootscheeps onderzoek van marktleider LeasePlan Nederland (LPN) dat maandag wordt gepresenteerd.

Op dit moment zijn er naar schatting 15.000 private leaserijders, terwijl er in ons land zo’n 8 miljoen auto’s op de weg zijn. „Wij verwachten dat dit aantal dit jaar verdubbelt en dat over vijf jaar meer dan 100.000 mensen privé een auto leasen”, zegt Martijn Versteegen marketing directeur van LPN. „We zien de belangstelling bij consumenten fors groeien. Enkele jaren geleden was er nog sprake van koudwatervrees. Inmiddels blijken Nederlanders de voordelen van het rijden in een nieuwe auto tegen een vast maandtarief als een serieus alternatief te zien voor de aanschaf van een eigen auto.”

Gemak

Gemak, zekerheid en zorgeloos rijden zijn volgens het onderzoek doorslaggevend voor automobilisten over te stappen op private lease. „Onze nieuwe klanten geven aan dat het voelt als ‘een nieuwe auto zonder de zorgen van het bezit ervan’. Je komt niet voor vervelende verrassingen te staan op het gebied van onderhoud- en reparatiekosten. Ook bandenwissel, WA verzekering, wegenbelasting en pechhulp zijn inbegrepen”, weet Versteegen.

Binnenkort kunnen ook bij V&D contracten worden afgesloten. Tijdens het Prijzencircus wordt daarmee gestart. Voorheen werden ook al soortgelijke acties gehouden bij Albert Heijn en Media Markt. Ook de ANWB gaat pakketten aanbieden. „Onderzoek wijst uit dat ruim 120.000 van onze leden private leasen overwegen. Daarom hebben wij zelf in samenwerking met LeasePlan een pakket samengesteld. En wij zijn één van de eerste aanbieders die tussentijdse ontbinding van het contract bij onder meer overlijden, scheiding of ontslag zonder extra kosten mogelijk maakt”, zegt woordvoerder Markus van Tol. De bond biedt zes modellen aan: van kleine stadsauto als de Toyota Aygo voor €209 tot een complete gezinsauto als de Volvo V40 vanaf €479 per maand.