Dubai geen criminele vrijplaats meer: Grapperhaus tekent uitleveringsverdrag

Binnenland

Man is hardleers met messen: politie vindt 20 exemplaren in anderhalf jaar tijd

De politie in Den Haag heeft het er maar druk mee: in het afgelopen anderhalf jaar hebben agenten maar liefst 20 messen aangetroffen in een woning. De man is hardleers: „Hij schijnt er maar niet van te leren, want elke keer weer is het raak”, schrijft de politie op Instagram.