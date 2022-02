CNN: militair vliegveld bij Kiev in handen van de Russen

Donderdag werd duidelijk dat Rusland een grootschalige aanval met tientallen helikopters op het strategisch belangrijke vliegveld uitvoerde. Er werd volop gebombardeerd en zouden er ook troepen zijn gedropt. Antonov ligt bij Hostomel, ongeveer 25 kilometer ten noordwesten van het centrum van Kiev. Het ligt bovendien een paar kilometer van een snelweg tussen Kiev en Wit-Rusland. Hostomel is ook de thuisbasis van het grootste vliegtuig ter wereld, de Antonov AN-225. Dat vliegtuig is donderdag mogelijk verloren gegaan door een brand in een hangar.

De Russen stellen in een verklaring 74 Oekraïense militaire bases en elf vliegvelden te hebben verwoest. Poetins leger rukt zodoende verder op richting de hoofdstad.

Oekraïne meldde eerder op de dag zeker drie Russische helikopters bij de gevechten rond Hostomel te hebben geraakt, maar dat lijkt niet genoeg. Verslaggevers, waaronder die van CNN, melden Russische troepen op het vliegveld te zien. Op sociale media gaan onbevestigde beelden rond van explosies op en rond Antonov.

Artikel gaat verder onder de video.

Russische troepen hebben ook het gebied bij de voormalige Oekraïense kernreactor Tsjernobyl bereikt. Volgens Oekraïne kwamen de militairen het land in vanuit Wit-Rusland. Lokale media melden dat een opslagplek voor kernafval is getroffen door Russische beschietingen. Het gebied is radioactief sinds een kernreactor ontplofte in 1986. Dit werd de grootste kernramp ooit.

De gevechten rondom Kiev zouden nog in volle gang zijn. Russische troepen staken onder meer vanuit Wit-Rusland de grens over. Volgens een hooggeplaatste Russische parlementariër streeft Moskou naar een pro-Russische regering in Oekraïne om daarmee Amerikaanse invloed de kop in te drukken.

Volgens Oekraïense grenswachten zijn ze zwaar onder vuur komen te liggen door artillerievuur en binnenkomende tanks en troepen van Rusland. Ook Wit-Russische troepen zouden Poetins leger ondersteunen, maar president Loekasjenko ontkent betrokkenheid.

De Russische president Poetin heeft al meerdere Amerikaanse presidenten tegenover zich gehad. Volgens Amerika-kenner Raymond Mens is de relatie met de huidige president Joe Biden niet bepaald goed.

„Nee, dit is niet alleen een Russische invasie in het oosten van Oekraïne, maar een grootschalige aanval vanuit meerdere richtingen”, laat minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba op Twitter weten. „Nee, de Oekraïense defensie is niet ingestort. Het Oekraïense leger is de strijd aangegaan. Oekraïne staat met beide benen op de grond en blijft zichzelf verdedigen.”

Brussel komt met ’ferm antwoord’

De Europese Unie heeft de Russische ambassadeur bij de EU ontboden om de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne te eisen. De buitenlanddienst van de EU heeft de verontwaardiging van de unie over de Russische invasie overgebracht, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell.

De Russische president Vladimir Poetin moet onverwijld stoppen met de militaire operaties, en onvoorwaardelijk terugtrekken uit heel Oekraïne, is de ambassadeur te verstaan gegeven. Ook is de boodschap overgebracht dat de EU-leiders donderdagavond zullen besluiten tot een „ferm antwoord” met een nieuw sanctiepakket dat Rusland hard zal raken.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vreest dat de Russische inval in Oekraïne „verwoestende gevolgen” zal hebben voor de burgerbevolking. De organisatie maakt zich ernstige zorgen en concludeert dat „oorlog geen winnaars kent, terwijl talloze levens worden verscheurd.” Commissaris Filippo Grandi roept buurlanden op hun grenzen open te houden „voor mensen die veiligheid en bescherming zoeken.” Hongarije en Polen hebben al aangekondigd mensen op te willen vangen.