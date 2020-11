’Er glipt allerlei gespuis over die grenzen’

„Ik heb helemaal geen zin in controles, zegt een Belg in Maastricht.” Ⓒ De Telegraaf

MAASTRICHT - „Laat de Fransen hun problemen maar zelf oplossen” tot aan „ze hadden de grenzen nooit moeten opheffen.” In Maastricht, misschien wel de meest Europese stad van ons land, zijn de meningen over de Franse plannen om weer grenscontroles in te gaan voeren om illegale immigratie en terrorisme tegen te gaan, nogal verdeeld. Om niet te zeggen even verdeeld als de Europese Unie zelf.